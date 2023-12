Починить сайт на DLE - убрать mysql ошибку

Только для специалистов в движке Datalife Engine.

Установлена версия 7.5 со всеми патчами безопасности.

Посещаемость сайта последние полгода ровная - в среднем 5000 хостов в сутки.

Никаких изменений в двжиок я не вносил, но пару дней назад сайт стал еле-еле грузиться, потом вообще не отвечал или вылазит ошибка (причём всё время, хоть днём хоть ночью, как будто ночной спад посещаемости никак не влияет):

MySQL Error!

The Error returned was:

Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)

Error Number:

1

При этом вход на фтп производится нормально, как раньше... Хостер пишет что, судя по всему, не хватает памяти. А разработчик движка (celsoft) пишет что 5000 хостов в сутки - мизерная посещаемость для такого сервера и никакого смысла апгрейдить железо нет. Конфигурация сервера у меня следующая: Intel® Xeon™ CPU 2.40GHz 2399.453 Mhz X 4; 4GB RAM; диск 250GB; 100mbit shared порт; Debian 5 32bit.

В чём тут дело и что можно сделать (в движке или на сервере)? Пишите сразу, пожалуйста, свои конкретные предложения, что вы планируете сделать чтобы убрать ошибку. К админке сайта щас доступ не получить - всё время mysql error вылазит.