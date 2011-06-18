Cкрипт видеочата-рулетки

Нужно написать видеочат-рулетку, практически копию ruruletka.com,

На Java на основе сокетов (а не на PHP+MYSQL с обычными http запросами). Чтобы в чате могла находится тысяча пользователей одновременно (видео напрямую от пользователя пользователю, минуя сервер), при этом нагрузка на сервер (возможность сидеть на обычном виртуальном хостинге, или на VDS, без медиа-сервера) и компьютер мизерная, а поиск нового собеседника мгновенный и без повторений. Плюс к этому удобная админка и резиновый интерфейс.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:

Система сама блокирует нарушителей, подсчитывая число нажатий кнопки ЖАЛОБА теми посетителями, которым не нравится поведение нарушителя (защита от накликивания, админ видит всех кого забанила система). Смайлики. Быстрые фото-знакомства - фотка с камеры, имя, возраст, скайп/icq/email, интересы (юзер заходит на страничку знакомств, тут же фоткает с камеры свою фотку и заполняет нужные поля, жмёт кнопку и его анкета тут же появляется новым "кирпичиком" на страничке знакомств, в стиле веб 2.0. В остальном всё как на ruruletka.com.

Для тех у коо нет видеокамеры - отдельная опция, отдельная рулетка текстом/звуком.

АДМИНКА:

Возможность видеть всех находящихся онлайн пользователей одновременно в виде таблицы с экранами пользователей (чтобы следить за тем что происходит в чате).

Возможность подсоединиться к любому из них и наблюдать за тем как он ведёт себя в чате, и разумеется забанить по IP нарушителя на определённый срок с указанием причины. Нарушитель получит сообщение о причине бана, и когда он сможет вновь попасть в чат, тут же его редиректит на один из сайтов рекламодателя.

Возможность запретить любой спам - http, www, com и другие словосочетания. Вообще, надо хорошенько продумать защиту от текстового спама и видео спама.

В дальнейшем так же понадобится:

ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА:

1. Партнёрская ссылка - то есть если партнер привел по партнёрской ссылке на сайт пользователя и тот оплатил что-нибудь, то партнер получает свои проценты.

2. Код для встраивания рулетки на любой сайт/блог и тд (как сейчас на ruruletka сделано, только там без коммерции) - партнёр легко встраивает рулетку к себе на сайт (база пользователей, разумеется, одна), и получает проценты уже с пользователей, которые платят через его сайт.

ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ:

Оплата по смс, е-деньгами или банковской картой.

Рекламные субтитры на окошке с видео собеседника - возможность убрать их, оплатив вип-статус.

Рекламные баннеры в окошке где показывается текстовая переписка юзеров - возможность убрать их, оплатив вип-статус.

Платная возможность подсматривать за разными участниками чата (или за чужим приватным разговором), купив вип-статус.

Возможность интимного общения, купив вип-статус.

Обязателен опыт в создании подобных приложений.