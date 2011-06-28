Простая веб-форма

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Необходимо сделать вебформу PHP которая:
1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х)
2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма - одно админу, другое тот кто вводил = к письмам приаттачивается счет(HTML)
шаблоны писем имеют макросы: фио, емайл, продукт, организация
вид счета приаттачил - надо такое в HTML выводить и к письму аттачить.
ХТМЛ форму вставить в дизайн www.leadercommand.ru
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