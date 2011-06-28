Простая веб-форма

$100
Веб-программированиеЗавершен13 заявок510 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать вебформу PHP которая:

1. принимает поля: ФИО, Наименование организации, емайл, продукт(выбор из 2-х)

2. после нажатия на "Ок" - отображается счет (HTML) причем на HTML есть изображение печати(как подложка) и отправляется два письма - одно админу, другое тот кто вводил = к письмам приаттачивается счет(HTML)

шаблоны писем имеют макросы: фио, емайл, продукт, организация

вид счета приаттачил - надо такое в HTML выводить и к письму аттачить.

ХТМЛ форму вставить в дизайн www.leadercommand.ru

12 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
mulbergerio
Роман 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
12 лет назад
$100
2 дня
Роман сделал то что написано в ТЗ + дорабатывал по моим требованиям. Хороший специалист своего дела.
Работа сделана, оплата в срок как договорились.
jeka174
Иван 
34 годаАлбания
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Взялся за работу и не сделал. В результате потеря времени.