Упорядочить загрузку js и css в WP

По плагину cforms: убрать подгрузку стилей и скрипта на все страницы сайта, оставить только на одной (Обратная связь). По плагину highslide.js: загружаться должен на страницах статей (описаний курсов) и разделов. На остальных не должен (в сайдбаре раздел: Страницы). Оба плагина должны загружаться на страницу в конце. Убрать загрузку внутреннего скрипта движка: l10n.js?ver=20101110 на все страницы сайта. Сайт на вордпрессе: obuchajka.ru Всё что потребуется предоставлю. Алексей.