Сайт на Joomla.

Нужен такой же аудио-плеер, как на сайте: http://megalyrics.ru/ Но копировать дизайн и функционал полностью не нужно. Необходимые функции такие: Воспроизведение музыки без перезагрузки при переходах по страницам на сайте, то есть автономное проигрывание "списка песен по умолчанию". А так ...