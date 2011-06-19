Сделать вывод всех рубрик, Wordpress

Здравствуйте!

Нужно сделать вывод всех рубрик и записей которые находятся в них. Т.е. идет в начале название и ниже все записи которые есть в этой рубрике (с названием и текстом записи) и так со всеми рубриками.

И еще один момент... Если у рубрики есть подрубрики то сделать, чтобы вместо записей, выводились бы просто названия подрубрик.

Мне нужен только код в принципе... Указывайте пожалуйста цену за данный код вывода.

Спасибо.