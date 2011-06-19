Сделать вывод всех рубрик, Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок159 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сделать вывод всех рубрик и записей которые находятся в них. Т.е. идет в начале название и ниже все записи которые есть в этой рубрике (с названием и текстом записи) и так со всеми рубриками.

И еще один момент... Если у рубрики есть подрубрики то сделать, чтобы вместо записей, выводились бы просто названия подрубрик.

Мне нужен только код в принципе... Указывайте пожалуйста цену за данный код вывода.

Спасибо.

WordPress
12 лет назад
medvedev-s8
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Первый раз работал с Сергеем и могу уверенно сказать - он отличный специалист! Сразу понял что мне требуется и сделал все без лишних вопросов! Благодарен за хорошо проделанную работу, которая была сделана в срок! =)
Сделали, заказчик был всё время на связи, сразу же оплатил.
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