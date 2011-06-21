Расширение функционала компонентами Joomla

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1) Свидания. Компонент «свидания» с модулями отображения.
В пользовательской части компонент показывается с определенным материалом. В позиции с названием «Условия». Данный компонент показан с выбранным материалом из заданной категории. Пример представлен на рисунке: свидание.jpg. Снизу рисунка две настраиваемые ссылки. Настраивается название и путь.
Кнопка «Я пойду!» отображается если пользователь не зарегистрирован и если он не записан на свидание + его возраст подходит заданным рамкам. Если нажмет не зарегистрированный пользователь, то его перебросит на страницу с регистрацией, если зарегистрированный, то спишется одно место, и кнопка изменится на «Вы уже записаны» + отобразится свидание в профиле.
Кнопка становится не активной и на ней отображается:
- «Вы уже записаны.» - если уже зарегистрировался на свидание
- «Не подходит возраст.» - если возраст не проходит по указанным рамкам
- «Все места заняты.» - если больше нет свободных мест
На главной странице модуль выводится с будущими встречами в самом конце страницы с названием «Свидания» рисунок: главная.jpg. Если встреча прошла, она исчезает из списка.
В профиле модуль отображается с названием «Свидания» рисунок: Профиль.jpg
Вся строчка в любом модуле является ссылкой на соответствующее свидание и отображается как ссылка «Свидание» (рисунок свидание.jpg)
Из админской части задаются поля: ресторан, возраст для м. и ж. отдельно, время, дата, количество мест для м. и ж.
Поля настраиваются в виде таблице. В таблице они отсортированы по дате. Последняя дата показа первой. Отсортировать можно по полям: дата, время, место.
Виды полей в админской части.
- ресторан (место). Выбирается материал из заданной категории. Оглавление материала будет названием свидания отображаемого в столбце «Ресторан».
- возраст. Вводится в виде интервала. Поумолчанию 20 и 30 лет (поумолчанию задается в настройках компонента)
- время. Вводится вручную.
- дата. Вводится вручную
- кол-во мест. Вводится вручную отдельно для м. и ж. Поумолчанию 12 мест для м и 12 для ж. (поумолчанию задается в настройках компонента)
- участники. Выводится в виде ссылке по переходе по которой, отображаются участники встречи, нажавшие кнопку «Я пойду!». Их список можно отредактировать, удалив или добавив в ручную участников.
2) Симпатии. Этот компонент управляется из панели администратора, а выводится в профиле в позиции «Симпатии»: Профиль.jpg
В компоненте он настраивается в виде таблицы с тремя столбцами.
Первый столбец – это дата, второй называется мужчины, третий женщины. Должна присутствовать сортировка по любому из столбцов.
При создании строки дата указывается сегодняшняя с возможностью редактирования. В столбце мужчины выбирается из списка мужчин один пользователь с полом муж. В столбце женщины выбирается из списка женщин один пользователь с полом жен. После чего в профиле пользователей отображаются совпавшие симпатии у соответствующих пользователей. Вся строка соответствующей симпатии в модуле профиля является ссылкой на профиль пользователя с совпавшей симпатией и отображается как ссылка.
3) Профиль. Необходимо настроить компонент профиля CB Он уже установлен. Как он должен выглядеть показано на прикрепленном рисунке: Профиль.jpg
В нем показан Аватар и поля:
- имя
- пол
- телефон (в десятизначном формате: 906-ххх-хх-хх )
- эл. Ящик
Пользователи могут изменять аватар и любое из полей, кроме телефона. Вкладку со своим профилем могут видеть только зарегистрированные пользователи и с совпавшей симпатией.
Свидания и симпатии – это модули.
«Симпатии»
В профиле отображается список всех совпавших симпатий
с сортировкой по дате в порядке убывания (последние первыми)
а именно ссылка на профиль совпавшего пользователя по симпатии, а в строке отображается:
имя (ссылкой), телефон, дата
Вся строчка является ссылкой на соответствующей профиль пользователя и отображается как ссылка.
«Свидания»
Также в профиле указываются все встречи, на которые записался участник.
Вся строчка является ссылкой на соответствующее свидание и отображается как ссылка. После завершения встречи, она пропадает из списка.
Свидания и симпатии в профиле видны только его владельцу и администрации.
4) Если пользователь не зарегистрирован, то выводится 4 пункта меню:
- Главная
- Фото
- Помощь (ссылка на материал. Можно пока сделать на новость)
Если зарегистрирован, то 4:
- Главная
- Фото
- Помощь (ссылка на материал. Можно пока сделать на новость)
- Профиль
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