Расширение функционала компонентами Joomla

Веб-программированиеЗавершен1 заявка133 просмотра
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1) Свидания. Компонент «свидания» с модулями отображения.

В пользовательской части компонент показывается с определенным материалом. В позиции с названием «Условия». Данный компонент показан с выбранным материалом из заданной категории. Пример представлен на рисунке: свидание.jpg. Снизу рисунка две настраиваемые ссылки. Настраивается название и путь.

Кнопка «Я пойду!» отображается если пользователь не зарегистрирован и если он не записан на свидание + его возраст подходит заданным рамкам. Если нажмет не зарегистрированный пользователь, то его перебросит на страницу с регистрацией, если зарегистрированный, то спишется одно место, и кнопка изменится на «Вы уже записаны» + отобразится свидание в профиле.

Кнопка становится не активной и на ней отображается:

- «Вы уже записаны.» - если уже зарегистрировался на свидание

- «Не подходит возраст.» - если возраст не проходит по указанным рамкам

- «Все места заняты.» - если больше нет свободных мест

На главной странице модуль выводится с будущими встречами в самом конце страницы с названием «Свидания» рисунок: главная.jpg. Если встреча прошла, она исчезает из списка.

В профиле модуль отображается с названием «Свидания» рисунок: Профиль.jpg

Вся строчка в любом модуле является ссылкой на соответствующее свидание и отображается как ссылка «Свидание» (рисунок свидание.jpg)

Из админской части задаются поля: ресторан, возраст для м. и ж. отдельно, время, дата, количество мест для м. и ж.

Поля настраиваются в виде таблице. В таблице они отсортированы по дате. Последняя дата показа первой. Отсортировать можно по полям: дата, время, место.

Виды полей в админской части.

- ресторан (место). Выбирается материал из заданной категории. Оглавление материала будет названием свидания отображаемого в столбце «Ресторан».

- возраст. Вводится в виде интервала. Поумолчанию 20 и 30 лет (поумолчанию задается в настройках компонента)

- время. Вводится вручную.

- дата. Вводится вручную

- кол-во мест. Вводится вручную отдельно для м. и ж. Поумолчанию 12 мест для м и 12 для ж. (поумолчанию задается в настройках компонента)

- участники. Выводится в виде ссылке по переходе по которой, отображаются участники встречи, нажавшие кнопку «Я пойду!». Их список можно отредактировать, удалив или добавив в ручную участников.

2) Симпатии. Этот компонент управляется из панели администратора, а выводится в профиле в позиции «Симпатии»: Профиль.jpg

В компоненте он настраивается в виде таблицы с тремя столбцами.

Первый столбец – это дата, второй называется мужчины, третий женщины. Должна присутствовать сортировка по любому из столбцов.

При создании строки дата указывается сегодняшняя с возможностью редактирования. В столбце мужчины выбирается из списка мужчин один пользователь с полом муж. В столбце женщины выбирается из списка женщин один пользователь с полом жен. После чего в профиле пользователей отображаются совпавшие симпатии у соответствующих пользователей. Вся строка соответствующей симпатии в модуле профиля является ссылкой на профиль пользователя с совпавшей симпатией и отображается как ссылка.

3) Профиль. Необходимо настроить компонент профиля CB Он уже установлен. Как он должен выглядеть показано на прикрепленном рисунке: Профиль.jpg

В нем показан Аватар и поля:

- имя

- пол

- телефон (в десятизначном формате: 906-ххх-хх-хх )

- эл. Ящик

Пользователи могут изменять аватар и любое из полей, кроме телефона. Вкладку со своим профилем могут видеть только зарегистрированные пользователи и с совпавшей симпатией.

Свидания и симпатии – это модули.

«Симпатии»

В профиле отображается список всех совпавших симпатий

с сортировкой по дате в порядке убывания (последние первыми)

а именно ссылка на профиль совпавшего пользователя по симпатии, а в строке отображается:

имя (ссылкой), телефон, дата

Вся строчка является ссылкой на соответствующей профиль пользователя и отображается как ссылка.

«Свидания»

Также в профиле указываются все встречи, на которые записался участник.

Вся строчка является ссылкой на соответствующее свидание и отображается как ссылка. После завершения встречи, она пропадает из списка.

Свидания и симпатии в профиле видны только его владельцу и администрации.

4) Если пользователь не зарегистрирован, то выводится 4 пункта меню:

- Главная

- Фото

- Помощь (ссылка на материал. Можно пока сделать на новость)

Если зарегистрирован, то 4:

- Главная

- Фото

- Помощь (ссылка на материал. Можно пока сделать на новость)

- Профиль

Без предоплаты, но возможен показ готовой работы на вашем хостинге.

Joomla
12 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$260
10 дней
Все сделал профессионально за очень короткий срок. Работать с Алексеем очень понравилось.
Очень порядочный заказчик. Оплату получил без задержек. Понравилось работать по такому чёткому ТЗ.
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