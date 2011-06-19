Нужна помощь квалифицированного js-программиста

Веб-программированиеЗавершен6 заявок198 просмотров
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В HTML-шаблоне с формой, есть 2 селекта (Марка машины, Модель Машины)

Необходимо сделать связку (желательно через AJAX) чтобы при выборе определенной марки машины отображался список моделей.

mysql-база связок есть

Главная проблема в том, что селекты нестандартные, стилизованные с помощью css и js

Если текущая реализация нестандартных селектов не подойдет, то можно заменить с сохранением внешнего вида

Предложения на почту: [email protected]

Стоимость и сроки.

12 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$30
2 дня
Справился с задачей на отлично! Рекомендую как ответственного исполнителя, который доводит поставленную задачу до конца.
Очень положительно по сотрудничали - надеюсь и дальше так) очень рекомендую как адекватного заказчика с Ув. Давид
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