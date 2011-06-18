Функция на php

Необходим класс, содержащий два метода.

На входе число из 9ти цифр (номер телефона без первой 8)

Следует определить, относится ли номер телефона к емкости одного из мобильных операторов России, и какому конкретно региону.

Первый метод возвращает название региона и false если префикс не удается распознать, второй- true если номер принадлежит московскому региону и false в противном случае.

Таблицу данных, думаю, можно заполнить отсюда. Разумеется, никакого sql, хранение в виде массива!

http://www.kodtelefona.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B/964

или

http://www.kody.su/mobile/964

Оплата WMR после предоставления полностью рабочего исходного кода мне.

Результат нужен сегодня-завтра (лучше сегодня) - задание простейшее, а времени нет...

Ваши заявки скрыты от других!