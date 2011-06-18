Функция генерации метаописания из текста - дораб.

Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
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Подправить алгоритм функции и справить ошибки.
Функция генерит метаописание на лету.
Требования к функции:
- минимальное потребление ресурсов;
- скорость выполнения.
Ошибки:
- Одинаковое и короткое метаописание получилось для записей, если они меньше 3-х предложений.
Необходимо метаописание (130-150 символов).
В процессе работы могут быть выявлены ошибки работы алгоритма.
Код во вложении.
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