Функция генерации метаописания из текста - дораб.

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Подправить алгоритм функции и справить ошибки.

Функция генерит метаописание на лету.

Требования к функции:

- минимальное потребление ресурсов;

- скорость выполнения.

Ошибки:

- Одинаковое и короткое метаописание получилось для записей, если они меньше 3-х предложений.

Необходимо метаописание (130-150 символов).

В процессе работы могут быть выявлены ошибки работы алгоритма.

Код во вложении.

12 лет назад
bz101
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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