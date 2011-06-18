Функция генерации метаописания из текста - дораб.

Нужен профессиональный программист для написания админки. Админка будет писаться на основе уже имеющейся. Работа будет заключаться в оптимизации и расширении функционала. Первое задание будет пробным. Нужно будет выполнить для начала маленькую доработку этой исходной админки. Требования: -большой опыт ...