Задание для профессионального php программиста

Нужен профессиональный программист для написания админки.

Админка будет писаться на основе уже имеющейся. Работа будет заключаться в оптимизации и расширении функционала.

Первое задание будет пробным. Нужно будет выполнить для начала маленькую доработку этой исходной админки.

Требования:

-большой опыт разработки веб-приложений

-отличное знание php + mysql

-полная загруженность проектом. сжатые сроки выполнения проекта!

-долгосрочное сотрудничество.

Ориентировочное время занятости над этим проектом - 2 недели + дальнейшая поддержка проекта. Проект будет дальше постоянно развиваться, т.е. сотрудничество планируется долгосрочным.

После выполнения задания сразу будет предложена работа над другим проектом в этой же сфере. Профессиональная и быстрая работа будет высоко оплачиваться.