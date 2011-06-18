Доработки для высококвалифиц. спец-в opencart

Здравствуйте.

На живом интернет магазине необходимо сделать блок ответственных доработок.

В ИМ есть интеграция с 1С.

Необходимо настроить ЧПУ, не повредив или поправив файлы интеграции с 1С.

Кроме этого нужно будет сделать правильный robots.txt, а также блок мелких правок.

Оплата - почасово.

В заявке укажите стоимость часа работы.

После выбора кандидата: вы выполняете работу по ТЗ, даете общее затраченное время и мы рассчитываемся.