Доработки для высококвалифиц. спец-в opencart

Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
На живом интернет магазине необходимо сделать блок ответственных доработок.
В ИМ есть интеграция с 1С.
Необходимо настроить ЧПУ, не повредив или поправив файлы интеграции с 1С.
Кроме этого нужно будет сделать правильный robots.txt, а также блок мелких правок.
Оплата - почасово.
В заявке укажите стоимость часа работы.
После выбора кандидата: вы выполняете работу по ТЗ, даете общее затраченное время и мы рассчитываемся.
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