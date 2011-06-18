Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер новостей для WP
1. Нужно с одного (нескольких - от цены) сайтов вытягивать новость уникализировать и выкладывать через Wordpress.
Лучше реализовать через запрос к поисковику по определенным ключевикам, пример:
запускаю скрипт, либо он сам по заданному таймеру запускается, просматривает поисковик по заданным(ому) запуросу и выводит новость !!Уникализированную!!
2. Если сложно реализовать первый вариант - можно делать парсинг определенных сайтов. Обязательным условием является после парсинга !!Уникализация!!
ЗЫ в любом слачае скрип обговоривается, бюджет обсуждаем
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