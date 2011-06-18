Нужен парсер новостей для WP

1. Нужно с одного (нескольких - от цены) сайтов вытягивать новость уникализировать и выкладывать через Wordpress.

Лучше реализовать через запрос к поисковику по определенным ключевикам, пример:

запускаю скрипт, либо он сам по заданному таймеру запускается, просматривает поисковик по заданным(ому) запуросу и выводит новость !!Уникализированную!!

2. Если сложно реализовать первый вариант - можно делать парсинг определенных сайтов. Обязательным условием является после парсинга !!Уникализация!!

ЗЫ в любом слачае скрип обговоривается, бюджет обсуждаем