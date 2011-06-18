Требуются web-доработки на WP-сайте

Краткий перечень работ:

На уже готовом сайте (WP-тема) на главной странице необходимо установить этот слайдер: http://tympanus.net/Tutorials/BeautifulBackgroundImageNavigation/ без подгрузки контента со страниц или записей.

Здесь же на главной странице установить открывающиеся поля контента (кроссбраузерный спойлер на jQuery), как здесь: http://www.polotsk-psv.by/ - для примера смотреть разделы «Высокие технологии» и «Партнерство и успех». Дизайн делать не надо, только подобрать и установить сам спойлер со стилями CSS.

Естественно меня интересуют стоимость и сроки.