Парсер результатов

$15
Веб-программированиеЗавершен7 заявок239 просмотров
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Необходимо написать парсер по лог файлу.

исходные данные разделенные переносом строки.. содержания порядка 5-10тыс записей.. пример..

123

aaa

321

aba

aaa

222

323

123

321

123

В лог-отчет парсер должен выводить ТОП совпадений результатов с количеством совпадений по лог файлу..

пример

123 - 3

aaa - 2

321 - 2

aba - 1

222 - 1

и тд..

12 лет назад
deptsecur
Алексей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
binko
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Оперативно, качественно и не дорого.
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