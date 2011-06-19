Есть сайт игрового магазина - http://la2ru.info/index.php , сайт немного недоделан, требуется доделать и привести в рабочий вид. Конкретно что нужно сделать расписано в ТЗ (прикреплено к посту) Хостинг\домен для работы предоставлю. Без предоплат. Сразу пишите примеры ваших работ, ...
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Техническое задание Uralstudent.ru – задание 4 ver.2
1. SEF компонент
Проблема:
У нас идут дубли страниц компонента K2. Вот эта статья http://www.uralstudent.ru/articles/preview-1154-201.html, которая размещена в категории статьи и имеет id меню 201, показывается еще почему по этому адресу http://www.uralstudent.ru/articles/preview-1154-248.html, то есть дубль происходит по id меню, не знаю почему так происходит. Таких дублей страниц компонента K2 по сайту очень много. Примерно из 2000 материалов у нас 10% дублей
Решение:
Тут нужно будет сделать редиректы с дублей на нормальные страницы, исправить роутер k2 и плагин sh404. Удалить дубли из базы.
Проблема:
Автоматическое удаление не существующих SEF ссылок из базы данных.
Решение: Написать скрипт, который по крону выполнял чистку, не существующих ссылок из БД.
2. Перенос информации на с компонента Jdirectory на Zoo.
Проблема:
Скажите, чем больше всего не устраивает вас сейчас jdirectory ?
у нас очень много претензий к нему.
- нету фильтра и поиска объявления в админке
- пользователи всегда ругаются на нас что не могу добавить объявление сайта, и да у мы сами тоже пробовали добавлять и тоже, то текст объявления не добавлялся, то категория не правильно выбирается.
- то у нас при удалении объявления, отзывы которые были у данного объявления, начинают появляться в другом объявлении, если совпало id объявления предыдущего.
- идет большая нагрузка на mysql, смотрел запросы, там они просто ужасные очень сложные и не оптимизированные, в логах медленных запросы пишутся:
# Time: 110610 8:43:30
# User@Host: uralstudent_wwwn[uralstudent_wwwn] @ localhost []
# Query_time: 5 Lock_time: 0 Rows_sent: 400 Rows_examined: 341838
SELECT /*! HIGH_PRIORITY */ a.*, p.name as parent, p.id as parentid, c.name as cat, c.id as catid, u.username as user, count(*) as num_votes, sum(r.note) as sum_votes,r.id as not_empty FROM jos_jdirectory6_contents as a LEFT JOIN jos_jdirectory6_rating as r ON a.id = r.contentid LEFT JOIN jos_users as u ON a.userid = u.id LEFT JOIN jos_jdirectory6_categories as c ON a.category = c.id LEFT JOIN jos_jdirectory6_categories as p ON c.parent = p.id WHERE 1 AND a.published = 1 and c.published = 1 GROUP BY a.id ORDER BY a.showfirst DESC, a.date_showfirst DESC, a.date_created DESC ,a.id DESC LIMIT 82590, 400;
# Time: 110610 10:36:43
# User@Host: uralstudent_wwwn[uralstudent_wwwn] @ localhost []
# Query_time: 6 Lock_time: 0 Rows_sent: 400 Rows_examined: 331328
SELECT /*! HIGH_PRIORITY */ a.*, p.name as parent, p.id as parentid, c.name as cat, c.id as catid, u.username as user, count(*) as num_votes, sum(r.note) as sum_votes,r.id as not_empty FROM jos_jdirectory6_contents as a LEFT JOIN jos_jdirectory6_rating as r ON a.id = r.contentid LEFT JOIN jos_users as u ON a.userid = u.id LEFT JOIN jos_jdirectory6_categories as c ON a.category = c.id LEFT JOIN jos_jdirectory6_categories as p ON c.parent = p.id WHERE 1 AND a.published = 1 and c.published = 1 GROUP BY a.id ORDER BY a.showfirst DESC, a.date_showfirst DESC, a.date_created DESC ,a.id DESC LIMIT 72080, 400;
Эти запросы относятся больше к разделу рефераты, там рефератов 89 000 штук
Решение:
Оставить весь функционал как был (например: поиск, добавить объявление и прочее), но при этом, чтобы оно работало уже не на jdirectory а на Zoo. не весь функционал есть в Zoo, что-то придется дописать, а тот что есть кастомизировать и настроить.
Перевод разделов Учебные заведения, Работа, Жилье, Скидки, Книги, Рефераты. Репетиторы, Жилье – Jdirectory сейчас компонент называется ADSManager, на компонент ZOO. Но при этом нужно сохранить все ссылки:
- В базе есть ЧПУ (человек понятные ссылки типа http://www.uralstudent.ru/news/preview-1509-248.html) и адреса которые генерирует сама Joomla типа index.php?option=com_jdirectory&directory=4, вот с Joomla ссылок компонента Jdirectory нужен редирект на компонент Zoo.
в zoo фильтра в админке как такового тоже нет, но его не сложно добавить.
да и запросы там по проще будут)
+ еще перенос рефератов, это нужно будет написать скрипт, который все это перенесет в zoo.
3. Компонент Puaracde
Проблема:
Раздел флеш игры сделан на Puaracde. Единственный баг, который нужно исправить, это то что сьежает правая колонка вниз. http://www.uralstudent.ru/games/klassicheskie-igry/xomyak.html
Решение:
Поправить верстку в CSS или html коде компонента.
4. Тесты
Задача:
Сделать раздел тесты думаю на ARIQuiz, как на сайте http://aeterna.qip.ru/?from=qip
Решение:
В тестах вопросах должно быть не просто выбор правильного варианта ответа, но и выбор нескольких вариантов ответов. У каждого ответа, должно процент правильности, то есть если, к примеру, вот такой тест
Сколько будет 2х2?
- 4 (100%)
- 5 (20%)
-10 (5 %)
Если не процентное соотношение, то у каждого варианта ответа, чтобы можно было выставлять количество баллов. И по окончанию тестирования, выводилась оценка, на сумме баллов выбранных ответов.
5. Ограничение доступа в административной панели
Проблема:
Не которым менеджерам, не нужно иметь доступ к некоторым разделам сайта, а точнее компонентам. И также при добавлении менеджером какой либо информации, нужно, чтобы доступ к данной информации имели только они, чтобы другие менеджеры не смогли править информацию другого менеджера. Полный доступ ко всей информации, могут иметь только администраторы или супер администраторы.
Решение:
Установить такой, компонент. Сказать его стоимость и стоимость установки и настройки.
6. Фотогаллерея
Проблема:
Фотографии не перелиствуються на следующую по порядку фотографиии в данной категории, при клике на саму фотографию.
Также нужно, чтобы была внизу ссылка на просмотр фотографии, в оригинальном размере, с указанием в самой ссылке максимальный размер оригинала фотографии.
Решение:
Доработка компонента IGallery 2.7.3 (Ignite Gallery)
7. Оптимизация сайта
Проблема:
Большая нагрузка php скриптами Joomla. Большая нагрузка на MySQL (оперативной памяти потребляет 20% от 1024 МБ)
Решение:
В общем, предлагаю оптимизацию сайта провести используя API кэширования.
Сейчас главная страница отдается ~1.5 сек, думаю можно профилированием выяснить узкие места и закешировать их.
Верстка сайта Uralstudent.ru – задание 2
верстка, очень сильно зависит от сложности :
- если макеты подобные, то первый макет 8-12 часов, следующие часа по 2-3. Так обычно и бывает.
- если макеты мало похожи друг на друга, то практически на каждый уходит по 8-12 часов, так как будет это отдельные страницы.
пример верстки можно посмотреть на joomla-book.ru.
Чувствую у вас там апгрейд сайта планируется, может большие задачи(например новые разделы) перенести на будущее, когда будет готова верстка, иначе придется некоторую работу делать дважды. Вам это будет не выгодно.
Оплаты работы по сайту Uralstudent.ru
Способ оплаты (на счет в банке или электронные деньги )?
Предоплата за этап?
Тестирование сайта, где будет производиться?
После тестов сайта будет только оплата!
Если была выполнена работа сверх оговоренного, то дополнительно оплачивается (по затраченному времени)?
Требования по работе с ТЗ Uralstudent.ru
Оптимизация сайта + исправление дублей + замена Jdirectory
Это примерно 2 недели работы (~ по 4-8 часов в день).
После тестирования и отладки заливаем в продуктив.
Для начала работы будет предоставлена актуальная база и код.
Вы составляете таймлайн*, по которому будем работать с более менее точной разбивкой на конкретные задачи.
*Документ носит разные названия, на работе мы называем это timeline - таблица, в которой отмечается прогресс задач, оценки, проблемы, баги и прочее. Чтобы удобнее было прогнозировать и вести проект.
Обычно ситуаций по затраченному времени не возникает, просто если мы середине задачи вдруг решим, что мы тут сделаем что-то еще, о чем не договаривались, то это естественно оплачивается отдельно. Все оценки по суммам отталкиваются от затраченного вами времени. Примерно 1 час - 300руб.
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