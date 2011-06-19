Доработка сайта на CMS SSPRO.

Нужна доработка сайта http://vashzamok.ru/

Что нужно сейчас сделать:

1) ЧПУ у страниц http://www.vashzamok.ru/?first_num=90&pgid=243

2) Что бы к фоткам товара автоматом добавлялся в alt и title из названия товара.

3) Из шапки убрать картинку и вставить-нарисовать статическую картинку с телефоном и временем работы

4) В подкаталоге http://www.vashzamok.ru/Page243.html должен отображаться текст и под-подкаталоги (типа как тут http://www.lock-door.ru/catalog/zamki-dvernie)

5) И в разделах с фотками уменьшить размер фоток http://www.vashzamok.ru/Page243.html что бы по ширине было не 3 фотки, а 4.