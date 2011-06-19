Техническое задание Uralstudent.ru – задание 4 ver.2 1. SEF компонент Проблема: У нас идут дубли страниц компонента K2. Вот эта статья http://www.uralstudent.ru/articles/preview-1154-201.html, которая размещена в категории статьи и имеет id меню 201, показывается еще почему по этому адресу ...
Маленький пхп скрипт curl - дописать, подправить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется скрипт который делает зеркало с одного домена на другом через curl не совсем корректно работает, скрипт небольшой 100 строчек кода, заточен под опредёлнную струтуру сайтов с которых будет парситься контент.
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