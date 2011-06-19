Маленький пхп скрипт curl - дописать, подправить

Здравствуйте. На живом интернет магазине необходимо сделать блок ответственных доработок. В ИМ есть интеграция с 1С. Необходимо настроить ЧПУ, не повредив или поправив файлы интеграции с 1С. Кроме этого нужно будет сделать правильный robots.txt, а также блок ...