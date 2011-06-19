Реплика сайта доставки + (возможно) дизайн

Для службы доставки суши требуется создать сайт. Заказчик подобрал, что бы ему хотелось видеть:

http://www.sushi-profi.ru/

http://www.justsushi.ru/

Первый сайт предпочтительнее, но второй проще :)

Задача:

- нарисовать дизайн по требованиям заказчика (пока под вопросом! заявки оставляйте, указывайте цену за изготовление с дизайном и без него). Ориентир - первый сайт, японские мотивы.

- написать новую или адаптировать готовую CMS с функциями: регистрация пользователей; меню, разбитое на категории, с возможностью формирования корзины; отправка заказа на е-майл; лента новостей с возможностью подписки на рассылку.

- возможны дополнительные "навески", будут оплачиваться отдельно.

Сроки:

- изготовление сайта "под ключ" в течение двух недель с момента сдачи исполнителю всех материалов и требований.

Оплата:

- возможна как электронными деньгами, так и на карту Сбера или Связного.

Предполагается дальнейшее сотрудничество по "допиливанию" и дописыванию сайта.