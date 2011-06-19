Задача для программиста Javascript/jquery

Нужен программист/группа PHP+MYSQL Задача - переделать существующий рабочий скрипт, сделать его безопасным, добавить функционал. Необходимые знания - php, mysql, css (ajax желательно) Требования - качественно и быстро, что ж поделать ) скайп trafflow
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Ищу свободного программиста Javascript/jquery для решения проблемы со слайдером и табом.
Сделать надо сегодня.
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