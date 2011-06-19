Подсчет нажатий на кнопку на php и Mysql

Требуется написание простенько счетчика для кнопок на сайте

Возможности:

Нажатие на кнопку происходит без перезагрузки страницы

Выводит количество нажатий на кнопкой

В базе данных есть таблицы, в четыре из них в поле нужно добавить ячейку в которой будет хранится число нажатий на кнопку к определенному id

Более подробно

Таблица вида

id name_0 name_1 name_2 name_3 img_0 img_1 img_2 img_3 klick_0 klick_0 klick_0 klick_0

1 name_0 name_1 name_2 name_3 img_0 img_1 img_2 img_3 20 55 10 70

Klick - это клики по кнопкам name_0 или name_1 и т.д.

на странице кнопка вида

Открывает всплывающее окно

Еще раз:

Нужно сделать считалку кликов которая будет привязываться к name_0 или name_1 и т.д., и вывести все это на странице, на главной и в архиве.

Да и еще, необходимо чтобы считался только один клик в сутки у определенного айпи, проверку на куки сделать надо.

Навороченного ничего не надо, главное чтобы все было просто и безопасно.