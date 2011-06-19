Задачи для специалиста по VPN

Требуется написание простенько счетчика для кнопок на сайте Возможности: Нажатие на кнопку происходит без перезагрузки страницы Выводит количество нажатий на кнопкой В базе данных есть таблицы, в четыре из них в поле нужно добавить ячейку в которой будет ...
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