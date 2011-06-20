Доработка сайта на Joomla

$300
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок209 просмотров
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Здравствуйте!

Создается сайт, по страхованию. Разрабатывается на Joomla с использование компонента freelance plazza. Он готов уже почти на 50%, но многое нужно еще доработать.

Требования к кандидату:

- умение верстать

- отличное знание Joomla

- опыт работы с компонентом freelance plazza

- портфолио

Объем работы покажу отписавшимся в заявке. В личной переписке.

Joomla
12 лет назад
grantand
Антон 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад