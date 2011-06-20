Доработка сайта на Joomla

Нужен софтовый SIP Телефон, подгружаемый с web странички. С возможностью настройки SIP аккаунта.
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Здравствуйте!
Создается сайт, по страхованию. Разрабатывается на Joomla с использование компонента freelance plazza. Он готов уже почти на 50%, но многое нужно еще доработать.
Требования к кандидату:
- умение верстать
- отличное знание Joomla
- опыт работы с компонентом freelance plazza
- портфолио
Объем работы покажу отписавшимся в заявке. В личной переписке.
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