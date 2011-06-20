SIP Flash phone

Необходим скрипт учета заказчиков на РНР+MySQL. Требования: - Поля для ввода: ФИО, Контактные данные (текстовое поле), Сумма оплаты, Количество товара 1, Количество товара 2 (вводятся вручную), Дата оплаты, Дата следующей оплаты, Комментарии админа. Дата вводится вручную в ...
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Нужен софтовый SIP Телефон, подгружаемый с web странички. С возможностью настройки SIP аккаунта.
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