SIP Flash phone

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
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Нужен софтовый SIP Телефон, подгружаемый с web странички. С возможностью настройки SIP аккаунта.

12 лет назад
bobmead
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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