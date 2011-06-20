Программирование сайта WayLinker.com

$1500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые Фрилансеры. В связи с форс мажором быстро ищем замену нашему программисту! Нужно отпрограмировать сайт, поднять Базу данных пользователей и коммуникационную инфраструктуру.

Работы:

1) Сайт -90%- Готов, нужно принять работы и "доделать" проект. Почти все готово, нужно только связать функции с html.

2) Принять работы и "доделать" базу данных, привязку к платежному агенту, СМС агенту.

3) Доделать коммуникационную прослойку для мобильных приложений проекта

12 лет назад
infotrans
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка jquery плагина wdCalendar

    $150

    Доработка jquery плагина wdCalendar под нужды проекта: -создание представления дня с разбивкой (колонки) по офисам -расширить сетку времени до 10ти минутных интервалов -добавить календари-фильтры, а также фильтры по офисам -модифицировать форму создания события

    jQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт под Битрикс

    Требуется создать сайт под битрикс для государственной конторы. Нужна разработка и верстка, без дизайна. Разработчик в единственном числе, только имеющий официальное партнерство с Битрикс. Об оплате договоримся. Нужнен срочно, очень срочно!!!! кто заинтересовался - пишите ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект соц. сети: комьюнити, геопривязка, поиск

    Для большого проекта требуется разработчик (программист, команда программистов). Очень кратко о проекте: функциональный сайт, много фотографий, геопривязка, поиск, функции для создания и поддержания комьюнити. Работа состоит из двух этапов: 1. Составление ТЗ 2. Реализация ТЗ Будет отлично, если человек возьмет ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    $300

    Здравствуйте! Создается сайт, по страхованию. Разрабатывается на Joomla с использование компонента freelance plazza. Он готов уже почти на 50%, но многое нужно еще доработать. Требования к кандидату: - умение верстать - отличное знание Joomla - опыт работы ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SIP Flash phone

    $1000

    Нужен софтовый SIP Телефон, подгружаемый с web странички. С возможностью настройки SIP аккаунта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система учета заказчиков

    $60

    Необходим скрипт учета заказчиков на РНР+MySQL. Требования: - Поля для ввода: ФИО, Контактные данные (текстовое поле), Сумма оплаты, Количество товара 1, Количество товара 2 (вводятся вручную), Дата оплаты, Дата следующей оплаты, Комментарии админа. Дата вводится вручную в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать функционал интернет-магазина

    $100

    Есть успешно работающий интернет-магазин 2006 года, сделанный на фреймворке WACT (http://www.phpwact.org/). Все эти годы функционал магазина постоянно дорабатывался. C него год назад был сделан клон, который с тех пор работает у меня. Работает почти хорошо, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад