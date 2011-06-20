Наладить видеострим Iphone с других ресурсов.

Сделать загрузку прайса в формате xml на сайт. Сайт сделан на движке modx.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Взять видео поток с одного саита.
2.Перекодировать на лету при помощи ffmpeg.
3.Перегнать на лету через segmenter разбив на 10 сек. кусочки.
4. Конечный стрим запостить в rss feed.
Дополнительно:
1. автоматизировать процесс. (автоматически изьять стрим с саита X, и запостить конечный результат в rss Y) если возможно.
2. наладить кодирование нескольких стримов одновременно.
Полезная информация:
1.Подробное описание того что надо сделать: http://www.ioncannon.net/programming/452/iphone-http-streaming-with-ffmpeg-and-an-open-source-segmenter/
2. http://www.ioncannon.net/meta/564/iphone-windowed-http-live-streaming-server/
3. http://www.ioncannon.net/programming/1015/ipad-streaming-video-and-more/
4. Документация от apple http://developer.apple.com/library/ios/#documentation/NetworkingInternet/Conceptual/StreamingMediaGuide/HTTPStreamingArchitecture/HTTPStreamingArchitecture.html#//apple_ref/doc/uid/TP40008332-CH101-SW2
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