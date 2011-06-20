Доделка сайта на ВП.

Есть сайт на ВП движок нужно сделать след.

Пишим цену и срок выполнения.

http://coinn.ru/

1)Нужно подключить платежки:

вебмани и робокассу.

2)еще при оплате за киви в статусе заказа написанно "не оплаченно" хотя счет оплачен. можно ли сделать, что бы писалось оплаченнно? мне говорили если так сделать там сайт будет больше грузить

3) в админке количество игровой валюты показывается не правильное (не много не такое как при оформление заказа)

4) еще можно ли сделать если кто то оплатил заказ то если админка запущена в браузере начинает окно браузера мигать или издавать какойнить звук?