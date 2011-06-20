Нужен клон сайата lovehate.ru

Необходимо разработать сервис для публикации запросов на тур частными лицами. Что нужно сделать, без подробностей: 1. Возможность оставлять заявку на тур частными лицами 2. Авторизация, регистрация частных лиц (включая авторизацию через соц. сети) 3. Авторизация и регистрация (с ...
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Необходимо сделать клон сайта, базируясь на любой из существующих CMS: WordPress, Drupal, LiveStreet
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