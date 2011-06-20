Нужен клон сайата lovehate.ru

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать клон сайта, базируясь на любой из существующих CMS: WordPress, Drupal, LiveStreet

Указывайте свой опыт, цены и сроки в заявке

12 лет назад
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад