Работа над готовым сайтом

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Необходим PHP программист для работы над уже готовым сайтом. Имеются масса задач которые необходимо решать, начиная от неверно отображающихся элементов заканчивая написанием новых модулей. Работа позадачная, то есть обсудили задачу договорились о сумме. Хотелось бы найти надежного человека который познакомится со всей внутренней кухней и помогал бы нам с кодингом

Сайт написан на WebAssist, поэтому опыт работы с данной CMS это огромный плюс.

Наш сайт для ознакомления : http://ggrpg.com/

12 лет назад
GGRPG
40 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва