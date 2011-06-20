Работа над готовым сайтом

Посоветуйте каталог платных шаблонов для DLE, я выберу шаблончики, потом с вас переделать шаблончики под мои требования, прицепить на хостинг.
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Необходим PHP программист для работы над уже готовым сайтом. Имеются масса задач которые необходимо решать, начиная от неверно отображающихся элементов заканчивая написанием новых модулей. Работа позадачная, то есть обсудили задачу договорились о сумме. Хотелось бы найти надежного человека который познакомится со всей внутренней кухней и помогал бы нам с кодингом
Сайт написан на WebAssist, поэтому опыт работы с данной CMS это огромный плюс.
Наш сайт для ознакомления : http://ggrpg.com/
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