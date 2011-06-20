Разработка сайта на joomla

$250
Веб-программированиеЗакрыт15 заявок235 просмотров
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Требуется установка сайта на Joomla

Верстка, настройка модулей? настройка банерообмена.

ТЗ исполнителю!

есть готовая верстка.

Joomla
12 лет назад
timchuktanya
Татьяна 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов