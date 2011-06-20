Разработка сайта на joomla

1. Необходимо интегрировать в портал PCTEL сервисы приема онлайн платежей следующих платежных систем: 1. Ассисит – тех. описание: assist.ru/files/manual_ne... 2. МэйлДеньги – тех. описание www.moneymail.ru/ap_info.... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установка сайта на Joomla
Верстка, настройка модулей? настройка банерообмена.
ТЗ исполнителю!
есть готовая верстка.
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