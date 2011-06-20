Разработка сайта на joomla

Всем доброго времени суток, вобщем, возникла необходимость в реализации интернет магазина, планируется, порядка 150 000 товаров, который будет обноляться довольно часто по 10-20 000 ежедневно ну и посещаемость около 5 000. Если никогда не делали проекты ...