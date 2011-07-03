Сайт

Веб-программированиеЗавершен18 заявок412 просмотров
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Добрый

На данный момент готов дизайн сайта и надо доделать.

Дизайн я прикрепил если есть вопросы: спрашивайте тут.

12 лет назад
delivered
37 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Claris
Крис 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$110
1 день
Спасибо за работу отлично работает
Выполнил работу и оперативно получил свой гонорар. Честный заказчик. Сотрудничать рекомендую.
rtsasuk
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$90
3 дня
Хорошо работает быстро можно смело доверять человеку
Четко поставил задачу! Оплату сделал вовремя! Человеку можна доверять! Будем сотрудничать