Посоветуйте каталог платных шаблонов для DLE, я выберу шаблончики, потом с вас переделать шаблончики под мои требования, прицепить на хостинг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый
На данный момент готов дизайн сайта и надо доделать.
Дизайн я прикрепил если есть вопросы: спрашивайте тут.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $400
Здравствуйте. Требуется специалист для создания аналога формы заказа http://uklon.com.ua/taxi Разработать в виде компонента под Joomla Дополнительно написать программу (обработчик событий). Функции программы: - принимать сообщения с сервера по порту; - связываться с базой диспетчеров; - вносить данные в базу (MYSQL); - обмениваться данными ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Требуеться установка полагинов, и убрать мелкие недочеты скрипта WEB-Stil Info.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать flash ролик в шапку сайта для главной его страницы. Есть сценарий, графика. Нужно все красиво изобразить. Жду ваших предложений.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно перенести wordpress блог iconlover.com с одного на другой хостинг. На исходном хостинге есть ISPmanager, на целевом - whm/cpanel + ssh.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать сервис (скрипт) позволяющий извлекать данные из ячеек в таблице, и вставлять данные в страницу на php. Решение любое. Детальное и полное ТЗ будет представлено исполнителю работ. Срок 1 день, стоимость работ с вас.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Всем доброго времени суток, вобщем, возникла необходимость в реализации интернет магазина, планируется, порядка 150 000 товаров, который будет обноляться довольно часто по 10-20 000 ежедневно ну и посещаемость около 5 000. Если никогда не делали проекты ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
1) http://pics.kz/s6/64/79/8f/64798f44e3f3a5060dfa0381ed4d3e51.png главная 2) http://pics.kz/s6/f6/ba/7f/f6ba7fbfde8169e3d05cb9f462c95051.png это контакты 3) http://pics.kz/s2/08/ac/6c/08ac6cefe719cb885d302971f50fc8d5.png это обычная инфостраница привязанная к боковой навигации 4) http://pics.kz/s3/92/f6/a8/92f6a81ed6b5c1f9e96808100c057a86.png это блог и новости, комментариев нет. блог и новости одно и то же. последнее из блога выходит в боковую часть ...Веб-программирование23 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $800
Подробнее см. файлВеб-программирование27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим PHP программист для работы над уже готовым сайтом. Имеются масса задач которые необходимо решать, начиная от неверно отображающихся элементов заканчивая написанием новых модулей. Работа позадачная, то есть обсудили задачу договорились о сумме. Хотелось ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад