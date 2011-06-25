Дано: сайт csat.ru Нужно: сделать перенос этого сайта на Amiro CMS. Т.е. взять имеющийся сайт и перенести дизайн, контент, формы заявок + сделать ЧПУ. Раздел сайта "личный кабинет" - трогать не придётся, перенос касается только контентной ...
Редирект внешних ссылок на промежуточную страницу.
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно написать модуль под Datalife Engine 9.X.
Суть модуля:
В полной новости, все внешние ссылки должны быть заменены на:
сайт.ру/link/wefweufwefwefwe (что то типа leech).
За основу можно взять модуль "монетизатор 0.2.3", естественно без подлянок, которые в нем есть.
Что нужно мне:
- Что бы все внешние ссылки в полной новости (а это сама новость, доп.поля, модуль "Mirrors" (добавление ссылок пользователями) и комментарии) заменялись на вышеизложенное.
- Замена должна происходить на уровне php-кода (т.е. с отключенным javascript ссылки все равно должны быть замененные).
- Так же возможность добавить сайты-исключения, на которые замена не распространяется (админку делать для этого не обязательно, можно просто выделить переменную).
- Промежуточная страница принцип действия как в монетизаторе - 30 сек и переход на сайт-ссылки. Только при просмотре промежуточной страницы, ни в URL, ни на сайте не должна отображаться в явном виде основная ссылка.
- Естественно база данных должна быть не при делах (т.е. никакой замены ссылок в новостях, переписывать парсер новости также не надо).
- Минимальная нагрузка.
- Возможно упустил какие-либо детали, но суть выразил.
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