Редирект внешних ссылок на промежуточную страницу.

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно написать модуль под Datalife Engine 9.X.

Суть модуля:

В полной новости, все внешние ссылки должны быть заменены на:

сайт.ру/link/wefweufwefwefwe (что то типа leech).

За основу можно взять модуль "монетизатор 0.2.3", естественно без подлянок, которые в нем есть.

Что нужно мне:

- Что бы все внешние ссылки в полной новости (а это сама новость, доп.поля, модуль "Mirrors" (добавление ссылок пользователями) и комментарии) заменялись на вышеизложенное.

- Замена должна происходить на уровне php-кода (т.е. с отключенным javascript ссылки все равно должны быть замененные).

- Так же возможность добавить сайты-исключения, на которые замена не распространяется (админку делать для этого не обязательно, можно просто выделить переменную).

- Промежуточная страница принцип действия как в монетизаторе - 30 сек и переход на сайт-ссылки. Только при просмотре промежуточной страницы, ни в URL, ни на сайте не должна отображаться в явном виде основная ссылка.

- Естественно база данных должна быть не при делах (т.е. никакой замены ссылок в новостях, переписывать парсер новости также не надо).

- Минимальная нагрузка.

- Возможно упустил какие-либо детали, но суть выразил.

12 лет назад
ArtDark
Артем 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
aquaweb
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
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