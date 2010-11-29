В интернет-магазин импортирован каталог товаров. В этот каталог необходимо дополнить следующие сведения: 1. Изображение товара. Сайт, с которого переносятся товары выдам при работе, искать изображения не нужно, все есть. Изображение нужно обработать в фотошопе. ...
- $30Интернет-магазины25 заявокЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте! Необходимо в короткие сроки оформить окно оплаты за смс и webmoney через агрегатор A1Pay. Нужно, что бы тот, кто будет это делать хорошо знал правила оформления, где там что должно ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! На сегодня задача следующая: имеется блок с информацией (внутри которого есть несколько таблиц, разного рода видвыгушки и прочее). На данный момент части этого блок оформлены кто как, т.е. отдельные ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Задача на сегодня: требуется в краткой новости организовать вывод фиксированных новостей отдельным блоком. Что мешает сделать это стандартными средствами, т.е. [fixed] Текст [/fixed]? А мешает вот что: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо немного переделать комментарии на DLE. Что нужно: Имеется две кнопки: ответить и цитировать. Функция кнопки ответить: При клике, ниже под кнопкой появляется окно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Вот пришел черед такого модуля, приступим. Пользовательская часть: - На сайте есть кнопка "Добавить свою категорию", надо что бы при клике по ссылке, открывалась ...Завершен14 лет назад
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Задача: нужно выполнить два разреза: вертикальный и в крест. В приложении текст с заданием и таблица с параметрами и фотографией того, что нужно резать. Само ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно: - Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно написать модуль под Datalife Engine 9.X. Суть модуля: В полной новости, все внешние ссылки должны быть заменены на: сайт.ру/link/wefweufwefwefwe (что то типа leech). ...Завершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Задание: Необходимо выводить на сайте категории, которые задаются в админке Dle раздела «категории». Выводить в виде меню сайта. При этом: На главной: Должны выводиться все ...Завершен14 лет назад
- $5
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Работа на внимательность, потерял шрифт и никак не могу вспомнить название. Шрифт логотипа сайта: www.mnoga.net Та часть, которая MNOGA. Задача заключается в следующем: нужно найти в ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $7
Нужно нарисовать оформление простенькой таблички и соответственно сверстать ее. Примерный вид кидаю в приложении. То, что помечено как class="...", на дополнительных скриншотах показано, что расположено внутри данного блока (при этом оформление ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо написать модуль по ТЗ. Понадобятся знания PHP, MySQL, jQuery и Ajax. Модуль - система модерирования материала, схожая с торрент-трекерами. ТЗ отправлю заинтересованным.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать навигацию к движку Datalife по ТЗ (отправлю в личку). Общие требования: 1. Знание PHP, MySQL, Javascript (Ajax) на высшем уровне. 2. Знание «наизусть» движка Datalife, опыт работы с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Необходимо настроить модуль "Переходы" под UTF версию движка Datalife 9.2 Сам модуль: http://getdle.org.ru/dle/modules/70-modul-perehody-84-final-release.html Автор модуля молчит и делать не хочет. Основная ошибка в модуле на UTF версии движка - при ...Закрыт14 лет назад
- $30
Собственно нужна шапка для уже готового шаблона (вакантно только место под шапку с логотипом =)). Шапка практически полный аналог шапки: http://msou.ru/. Только там нужно слева сделать что то похожее на наш ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $30
Написать курсовую по Экономической теории на тему "Особенности становления предпринимательского слоя в РФ". В курсовой должна быть только теоретическая часть состоящая из 2х глав: Введение. 1. ....... ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать новогоднее оформление сайта netobmanu.net. Сайт работает на webasyst shopscript. Собственно нужно существующий, установленный на данный момент шаблон украсить. Так же, нужно придумать (где и как там разместить) и нарисовать новогоднюю ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Необходимо сделать favicon для сайта из расположенного на нем логотипа. PSD лого имеются, иконка должна смотреться четко и красиво =).Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
В модуль нужно внедрить некоторые функции. Для реализации нужны знания PHP, Mysql, CSS, JavaScript (Jquery +Ajax). Суть в следующем: Есть модуль, который выводит материалы через скрипт по очереди с определенным интервалом. ...Завершен14 лет назад