ArtDark

Артем ArtDark

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

kukuyok
Пётр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Нужна качественная шапка сайта с лого.
Свою работу я старался выполнить качественно. У заказчика претензий к результату не возникло - похоже, в понимании качества мы с ним в едином порыве сошлись)
Заказ был выполнен точно в срок, сделано всё качественно, как со стороны дизайна, так и со стороны кода. Только положительные отзывы, человек знает свое дело! =)
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maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Модуль "Добавление категории на модерацию" DLE 9.X
DLE
Отличный заказчик. Четко поставил задачу и без проблем рассчитался. Сотрудничеством доволен:)
Модуль сделан четко по всем требованиям! Полностью доволен работой и рад что обратился! Человек знает свое дело и отлично его выполняет! Рекомендую!
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weselkow
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Выполнить два разреза чертежа (легкие).
AutoCAD
Отличный заказчик, знает что хочет, четко и ясно ставит задачу. С оплатой никаких проблемм.
Быстро, качественно, с объяснением - что еще нужно, абсолютные 10 баллов! Человек ответственный и доводит работу до конца, приятно было сотрудничать! Всем рекомендую!
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aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Редирект внешних ссылок на промежуточную страницу.
JavaScriptPHP
После сотрудничества с Артемом остались только положительные эмоции. Понятно изложил суть работы. Без задержек оплатил работу. Приятен в общении. Рекомендую.
Сделано все на высшем уровне, раньше чем было запланировано! Человек знает свое дело и прекрасно с ним справляется! Рекомендую!
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ray_honda
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Модуль "Вывод категорий сайта" под DLE 9.X.
DLE
Отличный заказчик. Умеет четко ставить задачи. Такая же четкая оплата. Всем рекомендую!
Сделано все в срок. Учтены все пожелания, в общем все было сделано именно так, как нужно. Не пропадает (как многие любят делать). Очень приятно было поработать, рекомендую!
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