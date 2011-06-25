Рестайлинг шаблона на Datalife 9.X.

Нужно сделать уникальным стандартный дизайн форума Xenforo или IPB, подобрать другие цвета под дизайн существующего сайта. Дизайн минимальный, но стильный + векторный значок, что в начале темы ставится. Ограничений по бюджету нет, но в пределах ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужно провести небольшой рестайлинг шаблона, что нужно:
- Переделать шапку, а именно: имеется логотип в .psd, нужно красиво внедрить его туда (при этом фон и вид шапки придется изменить). Здесь я особо ничем помочь не могу, в плане конкретизировать, так как сам не очень представляю как лучше должно быть, поэтому тут нужна фантазия и талант =).
- Изменить окно профиля пользователя (login.tpl когда пользователь уже авторизирован). Здесь особо придумывать ничего не надо, есть конкретный пример на основе которого хотелось видеть результат.
- Сделать несколько вариантов shortstory.tpl, а именно: Вариант под фильмы, где картинка облочена в ленту кинофильма (сам так делал если что подскажу конкретней, главное нарисовать красивую ленту, которая четко встанет в дизайн). Еще вариант, что то в виде таблицы, как если бы shortstory.tpl служил для вывода тем форума.
- И еще один блок, у которого надо украсить заголовок ("в центре внимания", просто нужно выделить его звездочками там или еще как нибудь).
Требования:
- Навыки художника, представление о понятии web 2.0.
- Наличие портфолио с Вашими собственными работами (не версткой, а именно рисованием в .psd).
- Валидная xHTML верстка, грамотный структурированный код на div'aх, стили выносить в .css, в общем без бардака.
- Опыт работы с шаблонами DLE.
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