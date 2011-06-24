Дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок514 просмотров
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Нужен дизайн сайта, деятельность: изготовления рубленых домов и бань из карельского леса. Нужен, красивый, ненавязчивый, аккуратный, гармоничный дизайн без излишеств. Готова выслать ТЗ.

Прошу указать цену и сроки.

12 лет назад
Nasten-ka
39 летБолгария
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
24 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Askuzin
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
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