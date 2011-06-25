Приватный проект для Елены Гризалиной.

$350
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка116 просмотров
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Требуется создание дизайна интернет-магазина на основе ведущих мировых интернет-ресурсов.

12 лет назад
Crossfire1983
Александр 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
grizalina
Елена 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$350
10 дней
Спасибо большое, Елена. Вы как всегда великолепны:) Все на высшем уровне!
Большое спасибо за интересный проект и отличное сотрудничество! Все как обычно на высшем уровне!
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