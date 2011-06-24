Дизайн форума

Ищу адекватного, порядочного и опытного дизайнера. Гарантирую постоянную занятость. Первый заказ: Разработка дизайна страницы футбольного фан-клуба (с учетом внутренних страниц). Уровень работы и ориентир, что необходимо в итоге получить: http://ru.uefa.com/ С уважением, Сергей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для нового форума, на движке phpbb, нужно сделать готовый шаблон. Направление форума – разноообразные арт-хобби – рисование, лепка, вязание-шитье, работа с деревом и т.п.
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