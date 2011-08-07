Разработать логотип

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок411 просмотров
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Необходимо разработать логотип. Подробности обсудим.

12 лет назад
RedApple
Юрьевич 
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MakKey_gp
Максим 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$15
1 день
Работа была выполнена быстро и качественно! Спасибо за работу. Рекомендую!!
Хороший человек и знает толк в своей работе. Приятно было сотрудничать, все вовремя, очень надежный заказчик!
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