Дизайн 1 главной страницы сайта

Здравствуйте, необходимо сделать хедер для сайта-визитки. Сайт фирмы, которая покупает ткани оптом. Размеры Хедера: 960 х 300 px Обязательно: - Нужен psd исходник хедера - На хедере должно быть написано: Покупаем ткани оптом - Также должен быть ...
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ТЗ прилагается. Несложный сайт в тематике "бизнес, промышленность, поставка оборудования". Предлагайте срок и цену.
- Только для специалистов-частников, от студий и посредников не рассматриваю.
- Рассмотрю предложения только с ценой и сроками, если вопросы - все обсуждения в личке.
- Оплата после выполнения.
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