# 1 — $ 30

Здравствуйте, необходимо сделать хедер для сайта-визитки. Сайт фирмы, которая покупает ткани оптом.

Размеры Хедера: 960 х 300 px

Обязательно:

- Нужен psd исходник хедера

- На хедере должно быть написано: Покупаем ткани оптом

- Также должен быть написан номер телефона: можете указать любой, например, 8 (495) 123 45 67 (я потом изменю в psd файле на нужный)

- На хедере должны быть изображены ткани разных цветов. Возможно что то типа этого: http://www.classikplus.ru/ Хоть тут и использованы разные цвета, но они не очень яркие. Всё должно быть в меру.

- Также необходимо учитывать, то что кнопки сайта будут красными (цвет в приложении), а фон самого сайта белый.

Как я уже сказал на выходе должен быть psd исходник.