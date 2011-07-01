Хедер для сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен29 заявок1348 просмотров
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#1$30

Здравствуйте, необходимо сделать хедер для сайта-визитки. Сайт фирмы, которая покупает ткани оптом.

Размеры Хедера: 960 х 300 px

Обязательно:

- Нужен psd исходник хедера

- На хедере должно быть написано: Покупаем ткани оптом

- Также должен быть написан номер телефона: можете указать любой, например, 8 (495) 123 45 67 (я потом изменю в psd файле на нужный)

- На хедере должны быть изображены ткани разных цветов. Возможно что то типа этого: http://www.classikplus.ru/ Хоть тут и использованы разные цвета, но они не очень яркие. Всё должно быть в меру.

- Также необходимо учитывать, то что кнопки сайта будут красными (цвет в приложении), а фон самого сайта белый.

Как я уже сказал на выходе должен быть psd исходник.

12 лет назад
vagonn
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Победитель конкурса
zombie
NaN летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#1
Александр сделал, на мой взгляд лучшую работу. Еще понравилось что было представлено около 5 разных вариантов. Спасибо.
Четкое ТЗ, мгновенная оплата..С удовольствием поработаю еще
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zombie
NaN летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
#1
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