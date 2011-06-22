Изменить дизайн магазина на modx

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок260 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется магазин на modx www.ataka54.ru. Есть желание сменить дизайн и структуру меню по образцу сайта http://www.doughboyssurplus.com, с некоторыми изменениями.

К сожалению, человек взявшийся за проект, получил предоплату и протянув время, пропал. Посему проект открыт заново. Оплата только через сервис безопасной сделки.

MODX
12 лет назад
krt
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перерисовать в PSD сайт

    $170

    Нужно 100% с переводом на русский кнопок меню и баннеров, перерисовать сайт LivingSocial.com ничего не изобретая Если нужно перевод слов на кнопках и меню предоставлю Работу нужно выполнить оперативно...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для инвестиционного проекта

    $300

    Требуется дизайн для инвестиционного проекта. Дизайн должен быть не броский, но в тоже время качественный, и видно что сделанный не школьником за 20 баксов. Адрес сайта https://invest-today.biz/ Хотели сделать конкурс среди инвесторов на дизайн, но не получилось, решили ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Основные требования: Простой и понятный дизайн. Но обязательно стильный и современный. (Лого во вложении). Цветовая гамма должна быть приятной и вызывать желание остаться на ресурсе. Необязательно зацикливаться на цветах лого. Это Ваше видение страницы. Сайт ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка дизайна сайта (Москва).

    $150

    Есть разработанный дизайн первой страницы сайта. Нужно его подправить (разумеется, в лучшую сторону :) + разработать внутренние страницы (5-7 шаблонов). Предложение только для Москвы, т.к. нужно будет приезжать в офис для обсуждения ТЗ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дорисовать в кореле

    $50

    Нужно дорисовать главную и подрисовать внутренние страницы. Оплата после утверждения. предпочтение недорогой цене и качеству. пишите в личку

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад