Изменить дизайн магазина на modx

Требуется дизайн для инвестиционного проекта. Дизайн должен быть не броский, но в тоже время качественный, и видно что сделанный не школьником за 20 баксов. Адрес сайта https://invest-today.biz/ Хотели сделать конкурс среди инвесторов на дизайн, но не получилось, решили ...