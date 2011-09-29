Разработать дизайн и верстку для 28 внутренних страниц портала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основные требования:
Простой и понятный дизайн. Но обязательно стильный и современный. (Лого во вложении). Цветовая гамма должна быть приятной и вызывать желание остаться на ресурсе. Необязательно зацикливаться на цветах лого. Это Ваше видение страницы. Сайт при своей простоте должен выглядеть "дорого". Вся необходимая контактная инфо внизу под горизонтальной чертой (как в примерах). Регистрация и вход, вверху над чертой (как в примерах). Небольшое дублирование основной информации где то наверху (оферта, faq, о сервисе, партнеры и тп). Где то в центре большая кнопка "заказать доставку". Возможно будет (на усмотрение дизайнера большая кнопка "зарегистрироваться" где то рядом. Возможно будет 2 "ключевых кнопки" (но это решится уже после окончания работ по странице, нужно просто предусмотреть возможность ее размещения). Нужно предусмотреть размещение видеоматериалов "для заказчика", "для работников", либо заметных ссылок на них.
В общем то все довольно просто. Такой групонообразный дизайн. Достаточно следить за западными дизайнами сайтов чтобы сделать подобное. Можно заимствовать идеи и совмещать их, но тупое копирование конечно неприемлимо. Основа тут - это грамотный стиль и компоновка. Естественно шрифты не должны быть убогими. Пожалуйста в этом смысле оценивайте себя трезво. Естественно он должен масштабироваться от 800*600 до 1920*1080.
Примеры того, что нравится (не значит что все должно быть именно так):
http://www.designbyface.com/#/home/portfolio
http://www.studiomikmik.co.uk/
http://www.philipkonya.com/#52139/The-SLAM-Collaborative
В заявке обязательны примеры работ и цена. Желательно выборку тех, в стиле которых исполнитель видит выполнение данного задания.
Глубокая просьба не кидать ерунду, и ценить взаимное время.
Более подробно в личку.
С уважением,
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