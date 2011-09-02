acid_ninja

Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
12 лет назад
Очень положительное впечатление. Считаю себя требовательным заказчиком, но даже при этом Максим сделал все необходимое. Умеет слушать заказчика, одновременно с этим может помочь советом. Кропотливо выполняет свою работу, уделяет большое внимание мелочам (считаю, что для дизайнера это очень важно). По соотношению цена-качество думаю равных ему на данном ресурсе мало. Лично я буду продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Один из лучших проектов, над которым мне приходилось работать. Я смог реализовать себя именно в том направлении, которое мне очень близко и интересно. Редко встретишь такого заказчика, с которым легко работается и совпадают взгляды. Артем оставил о себе очень хорошее впечатление, все пожелания/корректировки были исключительно конструктивным. Была четко поставлена задача, предоставлены аналоги и исходный материал. Артем постоянно на связи, все вопросы решаются очень быстро. Оплачивает работу вовремя. Надеюсь, что у нас будет еще много совместных проектов.
$50
10 баллов
12 лет назад
Максим - грамотный специалист именно в WEB-дизайне. Это его профессия в оффлайне. Работает в векторе, не воруя чужие работы и прилепляя в свой дизайн, а сам трудится. Имеет много профессиональных навыков. В том числе представляет как надо делать дизайн с учётом последующей вёрстки. Не смотрите на то, что пока отзывов мало. РЕКОМЕНДУЮ Максима как хорошего креативного исполнителя.
Ответный отзыв
Антон четко поставил задачу, привел примеры сайтов, которые помогли мне более точно понять заказ. В ходе работы никаких трудностей не возникло, все пожелания/корректировки были конструктивными. Оплата произведена вовремя. Рекомендую Антона как очень хорошего работодателя.
$100
10 баллов
12 лет назад
Максим предложил несколько вариантов исполнения, из которого был выбран один и доведен до ума. Результат точно такой какой я ожидал, все сделано вовремя. Советую.
Ответный отзыв
Была хорошо поставлена задача, никаких трудностей в ходе работы не возникло. Заказ был оплачен без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.