acid_ninja

Один из лучших проектов, над которым мне приходилось работать. Я смог реализовать себя именно в том направлении, которое мне очень близко и интересно. Редко встретишь такого заказчика, с которым легко работается и совпадают взгляды. Артем оставил о себе очень хорошее впечатление, все пожелания/корректировки были исключительно конструктивным. Была четко поставлена задача, предоставлены аналоги и исходный материал. Артем постоянно на связи, все вопросы решаются очень быстро. Оплачивает работу вовремя. Надеюсь, что у нас будет еще много совместных проектов.