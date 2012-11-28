Отзывы пишу только когда действительно могу рекомендовать. Владимиру поставил бы такие характеристики: качество, срок, цена слова. Для меня это важно. Более того, он сделал больше объявленного в задании, без нервов консультировал по всем вопросам, соответсвенно делаю вывод, что человек действительно работает с пониманием на клиента и конечный результат, а не истерит по каждой мелочи. Ценю такой подход, тк это редкость, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую.