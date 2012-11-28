Для проектировки бек-энда сайта по аренде квартир требуется программист. Все уже сверстано, и полностью готово для бека. Задачи: 1. Регистрации и личный кабинет ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Веб-cтудии в связи с расширением требуются дополнительные руки. Заказов много, поэтому для удачного кандидата работа будет постоянной. Требования: знания всех стандартных программ для вебдиза, внимание к деталям, знание основ UI, желание делать качественный продукт, портфолио. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
Настроить директ правильно и грамотно. Не менее 500 целевых ключей. Обязательно пишите цены за свои услуги.Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. Добавить телефон и шапку регистрации. Рис 1. 2. Баннеры 2шт. Рис.1 3. Предложение партнерам (в футере) Рис.3 4. Убрать цифры из урлов 5. Добавить цены-кнопки (желательно подобрать готовый модуль). Рис ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. Сделать карту сайта. 2. Robots.txt 3. Сниппеты, семантическую разметку. В заявке указывать цену и сроки. С уважением, АЗПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сам шаблон тут: http://www.templatemonster.com/demo/41621.html Архитектура не меняется вообще, все остается как есть. Нужно прикрутить админку, полностью руссифицировать, изменить картинки и тп. Дизайн см во вложении. У исполнителя ...Закрыт12 лет назад
Сам шаблон: http://www.templatemonster.com/website-templates/37355.html?tab=48 Что нужно сделать: - на главной добавить и удалить ряд элементов (см. вложение), заменить лого, вместо картинок главный слайдер должен листать видеоролики. - изменить страницу предложения ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
http://classic-fantastic.ru/girlyanda.html Без указания сроков и цен предложения не рассматриваются. С уважением,Закрыт12 лет назад
Vam-shop. Товар: http://classic-fantastic.ru/product_info.php?products_id=9 Надо: http://classic-fantastic.ru/girlyanda либо http://classic-fantastic.ru/гирлянда без цены не рассматриваются предложения. C уважением,Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
http://turpodium.ru/portfolio cъехала вниз строка. Без цены предложения не рассматриваются. С уважением,Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
В сайт нужно добавить: 1) Социальные сети в футере 2) Рамка с лого в письмах корпоративной почты. (т.е. при письмах от noreply, например подтверждение регистрации, подписки, письма от администрации) ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Под ключ прикрутить и настроить joomla либо wordpress к шаблону темплэйтмонтр. Вставить лого, сделать наполнение (по надобности) Подробности в личку С уважением,Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
В геолокационный проект требуется программист PHP. Очень желательно со знанием Zend. Серверная часть на Zend + нужно будет подключится к моб версии сайта на html5+jquery. Подробности в личку, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Под ключ прикрутить и настроить joomla к шаблону темплэйтмонтр. Вставить лого, сделать наполнение (по надобности) Подробности в личку С уважением,Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Программист VAM shop. Срочно на одну доработку. Подробности в личку. С уважением,Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Несколько небольших недочетов. Срочно. С опытом. Ссылку в личку. С уважением,Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сейчас на доработки. Позже на постоянной основе в проект. С опытом. Подробности в личку. С уважением,Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Для написания моб.приложений по геолокации. Опыт обязателен. Подробности в личку. С уважением,Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Написать скрипт для "упорядочивания" телефонов в один удобный список. Телефоны в одном случае в открытом доступе на сайте (можно и в ручную копипастом сделать, но долго). Во втором приходят ввиде смс на моб. ...Закрыт14 лет назад
Создание 7-8 статей, на различные темы (примеры предоставлю), и самое главное размещение их в популярных и среднепопулярных блогах, либо от имени самого блоггера (в данном случае бюджет обсуждается). В статьях завуалировано дб ссылка или пример ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад