34t

Артем 34t

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Madman1987
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
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все ок
Отзывы пишу только когда действительно могу рекомендовать. Владимиру поставил бы такие характеристики: качество, срок, цена слова. Для меня это важно. Более того, он сделал больше объявленного в задании, без нервов консультировал по всем вопросам, соответсвенно делаю вывод, что человек действительно работает с пониманием на клиента и конечный результат, а не истерит по каждой мелочи. Ценю такой подход, тк это редкость, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую.
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pavellD
Павел 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Баг верстки на Джумле. Быстро
Joomla
Оплата за работу была в срок и в полном объеме. Сотрудничеством остался полностью доволен.
Быстро, четко, по делу.
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acid_ninja
Максим 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта
Один из лучших проектов, над которым мне приходилось работать. Я смог реализовать себя именно в том направлении, которое мне очень близко и интересно. Редко встретишь такого заказчика, с которым легко работается и совпадают взгляды. Артем оставил о себе очень хорошее впечатление, все пожелания/корректировки были исключительно конструктивным. Была четко поставлена задача, предоставлены аналоги и исходный материал. Артем постоянно на связи, все вопросы решаются очень быстро. Оплачивает работу вовремя. Надеюсь, что у нас будет еще много совместных проектов.
Очень положительное впечатление. Считаю себя требовательным заказчиком, но даже при этом Максим сделал все необходимое. Умеет слушать заказчика, одновременно с этим может помочь советом. Кропотливо выполняет свою работу, уделяет большое внимание мелочам (считаю, что для дизайнера это очень важно). По соотношению цена-качество думаю равных ему на данном ресурсе мало. Лично я буду продолжать сотрудничество.
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iverson_naz
Назарий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$115
10 баллов
14 лет назад
Разработка лого для риэлторской компании
Спасибо очень за итересную работу! Работать с Артемом одно удовольствие - все оперативно и четко! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Быстро, четко, ответственно. Желаю креатива и успехов в дальнейшем.
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artsmela
Артём 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
$80
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Артёма Паши
Хороший, адекватный и приятный в общении заказчик. Рекомендую
Рекомендую как очень терпеливого исполнителя (многое меняли и делали заново на протяжении 3х недель), и как пожалуй одно из лучших соотношений "цена-качество" на данном ресурсе.
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