Приватный проект для Артёма Паши

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка148 просмотров
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Доработка логотипа. В личку.

12 лет назад
34t
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
artsmela
Артём 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$80
2 дня
Рекомендую как очень терпеливого исполнителя (многое меняли и делали заново на протяжении 3х недель), и как пожалуй одно из лучших соотношений "цена-качество" на данном ресурсе.
Хороший, адекватный и приятный в общении заказчик. Рекомендую
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