Логотип для сайта интернет-магазина посуды

Уважаемые дизайнеры!

Меня зовут Владимир.

Зарегистрирован домен www.top-posuda.ru для большого мультибрендового интернет-магазина посуды. Ценовой сегмент магазина - средний и выше. В ИМ будут продаваться товары ведущих брендов во всех категориях товаров для кухни и столовой (посуда, ножи, столовая посуда, все для выпечки, аксессуары...).

Необходимо предложить логотип (текст в вариантах на английском Top-posuda.ru и на русском Топ-Посуда.Ру + знак).

Сайт ИМ видится достаточно строгим по стилю, но функциональным и удобным для покупателя. Ориентируюсь на сайты www.svyaznoy.ru, www.sapato.ru.

Ожидаю предложений от дизайнеров, готовых взяться за изготовление логотипа ИМ и дальнейшую разработку дизайна сайта. Для разработки дизайна у меня есть практически все (разработанное ТЗ на функциональность, мои схемы макетов страниц).

ГОспода фрилансеры, спасибо всем приславшим предложения. Я закрываю проект и открываю конкурс, welcome!