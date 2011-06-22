Логотип для сайта интернет-магазина посуды

Требуется красивый логотип к сайту об образовании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры!
Меня зовут Владимир.
Зарегистрирован домен www.top-posuda.ru для большого мультибрендового интернет-магазина посуды. Ценовой сегмент магазина - средний и выше. В ИМ будут продаваться товары ведущих брендов во всех категориях товаров для кухни и столовой (посуда, ножи, столовая посуда, все для выпечки, аксессуары...).
Необходимо предложить логотип (текст в вариантах на английском Top-posuda.ru и на русском Топ-Посуда.Ру + знак).
Сайт ИМ видится достаточно строгим по стилю, но функциональным и удобным для покупателя. Ориентируюсь на сайты www.svyaznoy.ru, www.sapato.ru.
Ожидаю предложений от дизайнеров, готовых взяться за изготовление логотипа ИМ и дальнейшую разработку дизайна сайта. Для разработки дизайна у меня есть практически все (разработанное ТЗ на функциональность, мои схемы макетов страниц).
ГОспода фрилансеры, спасибо всем приславшим предложения. Я закрываю проект и открываю конкурс, welcome!
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Нужен логотип для сайта http://www.bukmekerskiekontory.ru вид: фирменный блок — комбинация названия "Букмекерские конторы.ру", слогана "Окно в мир ставок" и оригинального знака. сейчас есть без знака: http://www.bukmekerskiekontory.ru/files/bukmekerskie-kontory.gif идея: слева, рядом с названием и слоганом какой-то знак по типу http://www.vsepropoker.ru/images/logo.png цвета ...Завершен12 лет назад
- $36
Необходим логотип на сайт ra-den.ru хотелось бы видеть что то техническое попадающее в тематику сайта.Закрыт12 лет назад
- $150
Ребрендинг. Разработка названия и визуализация бренда «крутого» клубного ресторана. Нужны идеи. Необходимо представить краткое обоснование нового названия клубного ресторана (бара, кафе) в Санкт-Петербурге с визуализацией. Ребрендинг клубного ресторана «J.Walker». Сайт ресторана www.j-walker.ru Требования. 1. Название должно передавать основные ...Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Придумать логотип для бренда\сайта Должен выглядеть монументально, вызывать уважение, быть до боли родным и знакомым, выглядеть дорого!) Предпочтительно "выпуклый" или "3д" логотип в стиле web 2.0. ТЗ в приложение.Завершен12 лет назад
- $200
Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Поскольку в прошлом конкурсе не удалось добиться идеального логотипа, который бы во всем устраивал, но удалось получить близкие реализации и «правильное направление». Нынешний конкурс -- на доработку логотипа, по большому счету. Описание В прикрепленном архиве ...Логотипы и Знаки105 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
КОНКУРС ЗАКОНЧЕН! ПОБЕДИТЕЛЬ Семененко Сергей (SeryaReal) с этой работой http://www.weblancer.net/files/projects/2808/280865/works/200754.jpg Всем спасибо за участие!Завершен12 лет назад
Яркий, четкий логотип Цвета любые. Профиль фирмы похож на www.orgtc.ru/400/511/482 Ключевые слова меню, ресторан, планшетник, КПК, Wi-Fi. Что-то из этого может быть использовано в логотипе, но это необязательно. Нужен сам логотип, хорошо читаемое стилизованное написание урл проекта (www.проект.ru /com/net) ...Завершен12 лет назад
Разработка логотипа новой компании с нуля.Завершен12 лет назад
- $200
Задача: Разработать логотип компании занимающейся каминами, печами и дымоходами. На основе лого придумать визитки (персональная и рекламная)+рекламный буклет-раскладушка А4. Вот они http://www.gflame.ru/ Вот что им нравиться http://www.i-kamin.ru/Завершен12 лет назад