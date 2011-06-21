Доработка логотипа, его элемента на основе эскизов

# 1 — $ 150 # 2 — $ 50

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Поскольку в прошлом конкурсе не удалось добиться идеального логотипа, который бы во всем устраивал, но удалось получить близкие реализации и «правильное направление». Нынешний конкурс -- на доработку логотипа, по большому счету.

Описание

В прикрепленном архиве собраны лучшие варианты имеющихся логотипов:

good-1.png -- первый вариант логотипа с конкурса, самый нормальный из того, что смогли добиться. Вариант близкий к нужному, но выглядит грубовато: большая "e" не согласуется с остальными буквами.

var2....png -- вариант второй, предложенный позднее. Он хорошо исполнен и гармоничен, но несколько "игрив" и не сдержан. Не подходит для финансового сервиса на наш взгляд, не достаточно серьезен.

var3.png -- логотип устраивает, не устраивает только буква "е" -- ей нужно уделить большую часть внимания, она должна быть гармонична в логотипе и является самой большой проблемой для завершения (а может, и единственной). Мое мнение о ней в это логотипе есть в my_opinion_for_E_at_var3.png

var3-disigner_comments.png -- почему дизайнер именно так сделал логотип var3 (его комментарии).

my_opinion_for_E_at_var3.png -- мое мнение по логотипу 3, насчет исправлений буквы "е" и что в ней не так.

Требования:

1. Исполнение в трех написаниях (cashelec, koshelek, кошелёк -- в последних двух можно попробовать перенести букву |e| в конец).

2. Высококачественное, близкое к идеальному исполнение.

3. Готовность подписания договора на отчуждение логотипа (исключительных прав создателя) у победителя (через weblancer и на бумаге по почте).

4. Не нужно полностью менять концепцию логотипа, существующая выбрана осознанно.

Пожелания:

1. Возможно, Вы сумеете добавить гармоничную и красивую иконку/образ/талисман к логотипу. За это, отдельно оплачу 50-150 y.e., в зависимости от совместимости. Даже, не победителю, а могу купить отдельно от логотипа.

2. Не изменять цвета или делать это гармонично. Например, вижу что в варианте черный и насыщенный желтый (или золотой) будут гармонично смотреться.

3. Если Вы действительно сделаете идеальный для нас логотип, хотелось бы попробовать с Вами создать фирстиль и дизайн.

Ссылка не предыдущий конкурс https://www.weblancer.net/projects/263992.html

Конкурс будет завешен сразу, как увижу нужный варинат.

Благодарю за внимание и участие!