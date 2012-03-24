Логотип и буклет GoldenFlame

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен44 заявки749 просмотров
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Задача:

Разработать логотип компании занимающейся каминами, печами и дымоходами.

На основе лого придумать визитки (персональная и рекламная)+рекламный буклет-раскладушка А4.

Вот они http://www.gflame.ru/

Вот что им нравиться http://www.i-kamin.ru/

12 лет назад
Valexr
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Anomia
Ольга 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Замечательная дизайнер! Точна в сроках, отзывчивая и принимающая критику, творческий и интеллектуальный подход к делу. Очень доволен сотрудничеству и надеюсь на будущее. Рекомендую.
Александр прежде всего позитивный человек и хороший заказчик, который грамотно поставил задачу и вовремя оплатил сделанный заказ. Сотрудничеством довольна. Спасибо!)
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