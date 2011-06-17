Доработать картинку

Нужен логотип на сайт velo-tuning.ru Новый дизайн сайта находиться тут: http://narod.ru/disk/15701411001/velotuning_w_rev23.rar.html После всех обновлений компания(соответственно и сайт) будут называться "Три Колеса" Поэтому логотип примерно должен выглядеть так: Трёхколёсный велосипед с каким-нибудь "тюнингом" например крылья. На велосипеде скорее всего должен сидеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для этого сайта http://imhotepstroy.ru/ доработать изображение логотипа в верхнем правом углу: четко прорисовать линии и цвет каждого кубика сделать таким же зеркальным как на кубиках лего.
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