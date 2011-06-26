# 1 — $ 50

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!Нужен логотип для компании.Компания производит замки,петли и так дале... idea-locks.Сама компания называется idea-group.Нужен качественный,строгий,солидный и самое главное чтобы смысл был понятен всем.Конечно будет очень хорошо,если Вы сможете изобразить весь этот смысл в первой букве i,но также можно и другие варианты(на Ваш выбор).Что лучше получится.Бюджет 50 usd,но если владельцу компании понравится логотип и также всем сотрудникам и будет именно то,что мы и искали,то бюджет может доходить до 150 usd.Также при успешном сотрудничестве,при желании исполнитель сделает также фирменный стиль(за отдельную плату конечно же).Можете всё прочитать и посмотреть тут http://www.idea-locks.ru/

Желаю Вам всем креативных идей!Всем спасибо,за внимание!

C Уважением, Elementur Design Studio