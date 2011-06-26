Логотип для компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен102 заявки4135 просмотров
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#1$50

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры!Нужен логотип для компании.Компания производит замки,петли и так дале... idea-locks.Сама компания называется idea-group.Нужен качественный,строгий,солидный и самое главное чтобы смысл был понятен всем.Конечно будет очень хорошо,если Вы сможете изобразить весь этот смысл в первой букве i,но также можно и другие варианты(на Ваш выбор).Что лучше получится.Бюджет 50 usd,но если владельцу компании понравится логотип и также всем сотрудникам и будет именно то,что мы и искали,то бюджет может доходить до 150 usd.Также при успешном сотрудничестве,при желании исполнитель сделает также фирменный стиль(за отдельную плату конечно же).Можете всё прочитать и посмотреть тут http://www.idea-locks.ru/

Желаю Вам всем креативных идей!Всем спасибо,за внимание!

C Уважением, Elementur Design Studio

12 лет назад
shram333
Василий 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
Победитель конкурса
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
12 лет назад
#1
У Ольги очень хорошая фантазия и также профессионализм.Из всех работ её была самая лучшая и в которой была идея.Спасибо Вам за сотрудничество!Будем обращаться ещё!
Четко поставленные задачи как в ТЗ конкурса так и в пожеланиях к правкам, приятное общение и моментальная оплата. Мои рекомендации Арсену!
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Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
2 часа назад
12 лет назад
#1
ТОП-10
Логотипы и Знаки
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